مكتشفة حادث المرج تروي تفاصيل معرفتها بخيوط جريمة الأب والأم.. فيديو

قالت هالة علي، مكتشفة جريمة المرج ومالكة العقار، إن جريمة قتل السيدة بمشاركة الأب وضرتها، لأبنائها الثلاثة وقعت في شهر رمضان عام 2016، وروت تفاصيل الواقعة وكيف اكتشفتها.



وأضافت "علي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أمس الخميس: "أحمد الأب متزوج اثنين، الأولى التي تكبره بأكثر من 16 عامًا تقريبًا وهالة التي أنجبت الأطفال القتلى الثلاثة، وأخذت فترة طويلة في التعرف عليهم واكتشاف الجريمة".



وتابعت: "سكن عندي سنة كاملة لم أر فيها أولاده ولا زوجته هالة سوى مرة واحدة ورأيتها وكانت حاملا في الأشهر الأخيرة".



وواصلت: "سألته في إحدى المرات بقوله فيه طفل عندك فوق بيعيط، فقالي لا معنديش أطفال أنا ولادي كبار!!"، مضيفة: "قولت خلاص مسيري هشوفهم رغم تأكدي إن الصوت كان طالع من عنده".



وتابعت: "كنت أخبط على الباب يقعد 10 دقائق ويقفل أبواب الغرف وأسمع صوت كوالين الأبواب بتتقفل طيب ليه؟".



واستطردت: "قتلوا أولادهم بدون رحمة، حسبي الله ونعم الوكيل".

