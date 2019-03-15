العربية للتصنيع تبحث مع شركة ألمانية إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب MDF

زار وفد من شركة سيمبل كامب Slemple.Kamp الألمانية الهيئة العربية للتصنيع، لبحث التعاون ونقل الخبرات في مجال إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب الفيبر بورد MDF من مخلفات النخيل بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب سنويا، بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.



أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة، مشيدا بتلك الخطوة الهامة لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب MDF والتخلص الآمن من مخلفات النخيل وفقا لمعايير الجودة العالمية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.



ويأتي إنشاء هذا المصنع في إطار الخطة القومية الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والمحافظة على البيئة بالتعاون مع كل من وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد.