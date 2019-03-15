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أخبار العالم

بريطانيا تقدم التعازي فى ضحايا الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلندا

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:09 ص
بريطانيا تقدم التعازي
بريطانيا تقدم التعازي فى ضحايا الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلند
سمر صالح
أعلنت وزارة الخارجية البريطاني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه نيابة عن المملكة المتحدة، أبعث بأحر التعازي لشعب نيوزيلندا في أعقاب الاعتداء الإرهابي المروع في كرايستشيرش، وأواسي جميع المتضررين من هذا العنف المثير للاشمئزاز.

وكشف موقع "نيوز" الأسترالي أن المسلحين فتحوا النار على مسجد آخر في مدينة كريست تشيرش بنيوزيلندا.

وذكر الموقع أن مسجدي "النور" و"المسجد" في المدينة تمت مهاجمتهما وبداخلهما العديد من المصلين خلال يوم الجمعة، موضحا أن هناك تقارير بأن 6 على الأقل قتلوا.

وأضاف الموقع أن عربات الإسعاف أمام المسجدين، في حين يصف شهود أن الدماء في كل مكان.

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