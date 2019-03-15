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أخبار العالم

مقتل وإصابة وفقدان 8 مواطنين بنغاليين جراء هجوم نيوزيلندا

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:32 م
حادث نيوزيلاندا
حادث نيوزيلاندا
أ ش أ
أعلن القنصل البنغالي في مدينة "أوكلاند" النيوزيلندية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة مواطنين بنغاليين لقوا حتفهم، فيما أصيب أربعة آخرون، بينما لا يزال آخر في عداد المفقودين جراء حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا .

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان 49 شخصا قد لقوا مصرعهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت .

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