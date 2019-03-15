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ديني

هل تصل قراءة الفاتحة للميت.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 05:58 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته صلاة جنازة فصلاها على القبر.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " الناس" أنه أهل الميت من المصيبة الممكن لايأكلون، لأن المصيبة وقتها عندهم أعظم من الطعام والشراب ومن السنة أن الجار أو القريب يعد له الطعام.

وأشار إلى أن ثواب قراءة الفاتحة تصل للمتوفى وأهل العلم قالوا يصله صوم النافلة والصدقة منصوص عليها والحج والمعرة أيضا.

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