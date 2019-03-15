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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة نيس وتولوز في الدوري الفرنسي

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:32 م
نيس و تولوز
نيس و تولوز
أ ش أ
فرض التعادل الإيجابي (1/1) نفسه على نتيجة مباراة نيس وضيفه تولوز، ضمن لقاءات الأسبوع الــ 29 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم.

وعلى ملعب /اليانز ريفيير/ تقدم أصحاب الأرض عن طريق ويلان سيبريان في الدقيقة 20، وتعادل الضيوف عن طريق ندومبي موبيلي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد نيس 41 نقطة في المركز الثامن، ورصيد تولوز، 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

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