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رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:22 م
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - حمادة خطاب
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، رسميًا فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين، بـ٢٨١٠ أصوات، مقابل ١٥٨٥صوتا لمنافسه رفعت رشاد.

وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات التي شاركت في اختيار النقيب ٤٥٨٨ صوتا، بلغ عدد الأصوات الباطلة ٢٣٥.

وتم ذلك بحضور الكاتب الصحفى، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة.

وكانت اكتملت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب صلاة الجمعة، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة ، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.
رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور
رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور

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