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إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 04:31 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
هاني حسين
كشفت الفنانة إلهام شاهين، حقيقة إجرائها لعملية جراحية من أجل قص المعدة لمساعدتها على إنقاص وزنها الزائد.

وقالت " شاهين" في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، إنها ذهبت للطبيب من أجل إجراء عملية قص المعدة ولكنه رفض إجرائها، مضيفة:" قلت للدكتور عايزة أخس 10 كيلو وقالي اعملي ريجيم أفضل ومعملتش العملية".

وأضافت:" الدكتور قالي لازم يكون الوزن الزائد أكثر من 35 كيلو حتى يتم إجراء العملية"، مضيفة:" بحب المكرونة، وبالنسبة لي مهديء للأعصاب".

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