إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين، حقيقة إجرائها لعملية جراحية من أجل قص المعدة لمساعدتها على إنقاص وزنها الزائد.



وقالت " شاهين" في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، إنها ذهبت للطبيب من أجل إجراء عملية قص المعدة ولكنه رفض إجرائها، مضيفة:" قلت للدكتور عايزة أخس 10 كيلو وقالي اعملي ريجيم أفضل ومعملتش العملية".



وأضافت:" الدكتور قالي لازم يكون الوزن الزائد أكثر من 35 كيلو حتى يتم إجراء العملية"، مضيفة:" بحب المكرونة، وبالنسبة لي مهديء للأعصاب".

