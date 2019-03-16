البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

رأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، السبت، القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.



وأعلن البابا تواضروس الثاني خلال عظته الأسبوعية الأربعاء الماضى عن ترأسه القداس الإلهي اليوم إحياء لتذكار قديسى الكنيسة الذين رحلوا عن عالمنا في شهر مارس الجاري، ومنهم قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116 من تاريخ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117، والقمص فلتاؤس السرياني، والقمص بيشوى كامل والقمص ميخائيل إبراهيم.



وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستحتفل يوم الأربعاء المقبل بعيد الأم قبل بدء الاجتماع الأسبوعي المقرر يوم الأربعاء المقبل.