ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

السبت 16/مارس/2019 - 09:09 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب - سامح سلام
رأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، السبت، القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وأعلن البابا تواضروس الثاني خلال عظته الأسبوعية الأربعاء الماضى عن ترأسه القداس الإلهي اليوم إحياء لتذكار قديسى الكنيسة الذين رحلوا عن عالمنا في شهر مارس الجاري، ومنهم قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116 من تاريخ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117، والقمص فلتاؤس السرياني، والقمص بيشوى كامل والقمص ميخائيل إبراهيم.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستحتفل يوم الأربعاء المقبل بعيد الأم قبل بدء الاجتماع الأسبوعي المقرر يوم الأربعاء المقبل.

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية السابق: ترديد هذا الذكر 3 مرات يغفر ذنوب يوم وليلة

ضبط تمثال حجري عليه نقوش فرعونية مع فني حاسب آلي بالفيوم

علي جمعة يحذر من فعل يعرض صاحبه للعنة المؤمنين وكراهيتهم له

أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور

تعليق قوي من حازم إمام على أزمة محمد صلاح

بعد مذبحة نيوزلندا.. هجوم جديد على مصلين في لندن.. فيديو

علي جمعة يوصي بترديد 10 كلمات عند رؤية من يرتكب ذنبا أو معصية

كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو

في عيد ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن غادة نافع

تعرف على رسالة بوسي لابنتها في عيد ميلادها

أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو

تعرف على اشتراطات تجهيز وحدات الطعام المتنقلة.. خدمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فرقة روك امريكية تحى حفلا تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

فيديو

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات ..فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟