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فن

تعرف على رسالة بوسي لابنتها في عيد ميلادها

السبت 16/مارس/2019 - 08:59 ص
بوسى وابنتها
بوسى وابنتها
نورا نبيل
نشرت المطربة بوسي من خلال حسابها الخاص على موقع إنستجرام، صورة تجمعها بابنتها الوحيدة، وعلقت عليها: "كل سنه وانت طيب ياقلب ياروح وعقل وعيون ماما كل سنه وانت في حضني ومعايا وربنا يخليك ليا واشوفك سندي وضهري في الدنيا بحبك أوي".

وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر بها بوسي صورة تجمعها بابنتها حيث تسعى للحفاظ على خصوصية حياتها دائمًا وقد تلقت بوسي عشرات التعليقات من متابعيها يتمنون لابنتها عيد ميلاد سعيد.

وتستغل المطربة بوسي حسابها على إنستجرام من أجل نشر صور لها من حفلاتها الغنائية التي تقوم بإحيائها في مصر والدول العربية.

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