ما تعلاش عن الحاجب في 5 مهرجانات دولية خلال شهرين

بعد انتزاعه جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة، يبدأ فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" في جولة بـ5 مهرجانات دولية خلال الفترة المقبلة، حيث اختير الفيلم ليعرض في ميلانو بإيطاليا في مهرجان السينما الأفروآسيوية وأمريكا اللاتينية في الفترة ما بين ٢٣ إلى ٣١ مارس الجاري، ثم مهرجان ميديل إيست ناو في إيطاليا خلال الأسبوع الأول من أبريل.



ويشارك الفيلم رسميا في مهرجان سان سيبستيان الدولي لحقوق الإنسان من ٥ إلى ١٢ إبريل، يطير بعدها إلى جينيف للمشاركة في مهرجان جنيف الدولي للسينما العربية في ٢٥ أبريل، ليختتم جولته بمهرجان طرابلس لبنان الدولي من ٩ إلى ١٩ يونيو المقبل.



"ما تعلاش عن الحاجب" تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري، وبطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، ويدور حول فتاتين منتقبات يتقابلن في أحد المولات، ونال الفيلم استحسانا نقديا عند عرضه الأول.

