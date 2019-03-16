إصابة نجار بحالة تسمم بعد تناوله جرعة مهدئ للأعصاب زائدة

أصيب نجار مقيم بعزبة عرفان بمركز الرحمانية بحالة تسمم أثر تناوله جرعة زائدة من أقراص دوائيه لعقار "ليودين "المهدئ للأعصاب لمروره بحاله نفسية سيئة وتم نقل المصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد بوصول المدعو عبد العاطي .ا.ا 24 سنة نجار ومقيم عزبة عرفان بدائرة المركز للمستشفى العام مصاب "إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة"، وتم تحويله وحجزه بقسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام تحت الملاحظة.



وبسؤاله قرر بتناوله عدد من أقراص دوائية لعقار "ليودين" المهدئ للأعصاب لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

