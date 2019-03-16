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طريقة تنظيف البشرة بالمنزل دون اللجوء لمراكز التجميل

السبت 16/مارس/2019 - 10:52 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر تقشير البشرة العميق من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الفتيات للحصول علي بشرة نقية ونظيفة وقد نعرض لكم طريقة تنظيف البشرة العميق بالمنزل دون اللجوء لمراكز التجميل.

يجب أن تقومي بغسل بشرتك بغسول مناسب لنوع بشرتك، وتجنبي غسلها بالماء الساخن حتى لا تصيبيها بالجاف، واغسليها بالماء الفاتر حتى تنفتح المسامات وتخرج ما بها من أوساخ وزيوت.


ثاني خطوة هي تعرض بشرتك لبخار الماء لمدة 5 دقائق، ثم تخفيفها بمنشفة نظيفة، حيث يعمل بخار الماء تنظيف المسامات بعمق والتخلص من كل أوساخها.

من بعد بخار الماء قومي بتدليك بشرتك بمكعبات من الثلج بشكل دائري لغلق المسام وتصغيرها.

تقشير البشرة حيث يعمل المقشر على التخلص من الخلايا الميتة والرؤوس السوداء، ويرطب البشرة ومن المقشرات الطبيعية البسيطة التي يمكن أن تستخدميها هي السكر وزيت جوز الهند وتدليك بشرتك بها في حركات دائرية وبعدها تركه على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم غسلها.

إذا كانت بشرتك دهنية قومي بعمل قناع لامتصاص الدهون، أما إذا كانت عادية فاختاري قناع لتغذيتها وترطيبها، وفي حالة البشرة الجافة فيجب أن تقومي بترطيبها، والبشرة الحساسة اختاري قناعا لطيفا وخفيفا لها حتى لا تضرر.

بعد إزالة قناع الوجه قومي بتمرير قطنة بالتونر الخاص ببشرتك وذلك لغلق المسام بعد تنظيفها بعمق، لعمل توازن في معامل الحموضة بالبشرة، ويفضل استخدام ماء الورد في هذه الحالة كتونر طبيعي للبشرة.


أخيرا قومي بوضع الكريم المرطب لبشرتك لكي تغذي بشرتك وترطبيها بعد عملية التنظيف العميقة، وبهذه الخطوات تكوني قد قمتي بجلسة تنظيف عميق لبشرتك في المنزل.

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