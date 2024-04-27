402 مشروع قومي للصحة في الصعيد بتكلفة 39.8 مليار جنيه

كشفت وزارة الصحة والسكان ، حجم الإنجازات التي تمت في القطاع الصحي فيما يخص محافظات الصعيد ، والتي جاءت في مقدمة إهتمام الدولة والقيادة السياسية ، خلال السنوات الـ 10 الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه في محافظة قنا، تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات، بقيمة بلغت 150.114 مليون جنيه، بقوة 203 سرير بحميات فرشوط، وحميات نجع حمادي، وحميات قنا، وصدر قنا (المرحلة الأولى)، وتابع أن هناك 13 مشروعا قوميا يجري تنفيذها في قنا، بقوة 531 سرير، وقيمة بلغت 1.676 مليار جنية تنمية الأسرة بحاجر الدهسة بقيمة تبلغ 31.27 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 65% ، إضافةً إلى 3 مشروعات جارٍ طرحها بقوة 500 سرير، وقيمتهم تبلغ 2.550 مليار جنيه، وفيما يخص محافظة سوهاج، فقد تم الإنتهاء من 25 مشروعا بقيمة بلغت1.124 مليار جنيه واجمالي قوة 292 سرير منها مستشفى جهينة المركزي، وطهطا المركزي.



ونوهت الوزارة بأنه جاري العمل بـ 20 مشروع بقوة 1315 سرير، في سوهاج بقيمة إجمالية 6.357 مليار جنيه

واستكمل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بالنسبة لمحافظة أسوان، تم الانتهاء من عدد 109 مشروعات، بطاقة استيعابية 698 سرير وتكلفة إجمالية 5.1949 مليار،لافتاً إلي إنه يجري العمل بعدد 21 مشروعا في أسوان، بطاقة استيعابية 550 سرير وتكلفة إجمالية 2.749. مليار.

وفي محافظة أسيوط، تم الانتهاء من عدد 9 مشروعات بطاقة استيعابية 226 سرير وبتكلفة إجمالية 464.799 مليون جنيه، واستكمل أنه يجري العمل بعدد 15 مشروعا بمحافظة أسيوط.

وأشار إلى المشروعات المنتهية في محافظة الأقصر، فقد تم الانتهاء من عدد 74 مشروع بتكلفة إجمالية 3.235 مليار بقوة 530 سرير منها مستشفيات أرمنت التخصصي وإيزيس (البياضية للنساء والولادة سابقا)، وإسنا التخصصي ومستشفى العديسات، وتطوير مستشفى الأقصر العام (المبنى الرئيسي وسكن الأطباء ومبنى وادي النيل) وإنشاء فندق سكن الأطباء أرمنت، ووحدات طب أسرة القبلي قامولا وأرمنت الوابورات والمريس وإسنا، كما يجري العمل بعدد 10 مشروعات بطاقة استيعابية 513 سرير وبتكلفة إجمالية2.585 مليار جنيه.