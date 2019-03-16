رئيس كاف يوجه الشكر للرئيس السيسي على استضافة أمم أفريقيا.. فيديو

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن دور الشباب في الكرة الأفريقية مهم، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي عمل على الحوكمة ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري المركزي بإدخال المزيد من الشباب في مضمار الرياضة.



وأضاف "أحمد" خلال كلمته في احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي، قائلا:" نحن نطرح العديد من الإمكانيات لشبابنا عن طريق ممارسة رياضة كرة القدم، وتابع:" كرة القدم في القارة الأفريقية مدرسة للحياة مثل الجامعات الكبرى والمؤسسات الكبرى والدليل على ذلك بأن كرة القدم تسمح بازدهار العديد من الرجال والسيدات في العالم".



وأكمل:" أعرب عن امتناني وشكري للرئيس عبد الفتاح السيسي لالتزامه الشخصي لاستضافة كأس الأمم الأفريقية الاولى بـ 24 فريقا وهذا تحدٍ كبير، ولكم كل الشكر على ذلك ونحن على يقين أنه سيكون احتفالا كبيرا للشباب الأفريقي".