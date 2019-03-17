الإفتاء: شم رائحة دخان السجائر يفطر الصائم في حالة واحدة

أكدت دار الإفتاء، أن التدخين حرام شرعًا، والواجب على من وقع فيه أن يبادر بالإقلاع عنه، ويجب احترام الصائمين وعدم التدخين في وجودهم.



وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الجلوس في العمل بجوار الزملاء وهم يدخنون وأنا صائم؟»، أما عن صحة الصوم بالنسبة لمن يجلس في مكان فيه من يدخن: فالعبرة في ذلك بوصول جِرم الدخان إلى الحلق مع تعمد ابتلاعه دون أن يكون هناك مشقة في الاحتراز.



وتابعت: أما مجرد شم الرائحة المنتشرة في الهواء: فلا يفطر الصائم بذلك؛ لعدم وصولها إلى الحلق عمدًا، ولمشقة الاحتراز.