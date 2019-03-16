اسلام عيسى يسجل هدفًا مارادونيًا لـ المصري في شباك سموحة ..فيديو

استطاع الفريق الاول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تسجيل الهدف الثالث في شباك منافسه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.



سجل اسلام عيسى هدفا عالميا بعد انطلاقه من منتصف الملعب على طريقة مارادونا نجم الارجنتين، وتوغل بين لاعبي سموحة وسجل هدف ببراعة في الدقيقة 88 من عمر المباراة.