طارق عامر: القيادة السياسية تثق في الإجراءات الإصلاحية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، إن القيادة السياسية وثقت ودعمت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك وفريق عمله على مدى 3 سنوات سابقة بداية من تحرير سعر الصرف.



وذكر "عامر" في تصريحات له، أن القيادة السياسية وثقت في سلامة السياسات التي قمنا بها خلال الفترات السابقة، والتي انعكست في النهاية علي الاقتصاد القومي وفقا لأسس ومعايير.



أوضح " عامر" أن البنك المركزي المصري يقوم بجهود لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الأفريقية، من خلال إقامة الدورات وورش العمل لنشر الوعي المصرفي بين العاملين في القطاع المصرفي في أفريقيا خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية.

