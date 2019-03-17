ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

طارق عامر: القيادة السياسية تثق في الإجراءات الإصلاحية

الأحد 17/مارس/2019 - 06:00 ص
عامر
عامر
محمد يحيي
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، إن القيادة السياسية وثقت ودعمت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك وفريق عمله على مدى 3 سنوات سابقة بداية من تحرير سعر الصرف.

وذكر "عامر" في تصريحات له، أن القيادة السياسية وثقت في سلامة السياسات التي قمنا بها خلال الفترات السابقة، والتي انعكست في النهاية علي الاقتصاد القومي وفقا لأسس ومعايير.

أوضح " عامر" أن البنك المركزي المصري يقوم بجهود لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الأفريقية، من خلال إقامة الدورات وورش العمل لنشر الوعي المصرفي بين العاملين في القطاع المصرفي في أفريقيا خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية.

ترشيحاتنا

ماي تحذر البرلمان البريطاني من خطر عدم الموافقة على خطتها لـ بريكست

العالم يودع عمليات القلب المفتوح بالصمامات الصناعية

رئيس جامعة أسوان: حان دور إفريقيا شعار الملتقى العربي.. فيديو

حبس مستريح استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين فى القليوبية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17/3/2019 بمحافظات مصر

لقطة رائعة من وليد آزارو تجاه مشجعي ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

شاهد عيان يفجر مفاجأة حول حادث مسجد نيوزيلندا الارهابي.. فيديو

نذرت إخراج ألف جنيه فهل يجوز تقسيطها .. الإفتاء تجيب.. فيديو

زراعة البرلمان: حملات توعية بفوائد اللحوم المجمدة مع تفعيل حظر الطيور الحية

نيوزيلندا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الارهابي على مسجد كرايست شيرش

أمين الفتوى يجيب.. هل من مات بمرض الكبد والكلى شهيد.. فيديو

تعليق مثير من محسن صالح على تأهل الأهلي لدور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو
طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟