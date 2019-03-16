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أصل الحكاية

عش الخفاش يباع بـ 10 ملايين جنيه.. وهم العلاج واقتناء الزئبق الأحمر للسحر والشعوذة

السبت 16/مارس/2019 - 09:25 م
البحث عن عش الخفاش
البحث عن عش الخفاش
مروة كمال
"اللي عنده عش الخفاش من مصر يكلمني، بسعر يصل إلى 10 ملايين للجادين فقط، وهيتم طلب فيديوهات، ولو حضرتك عايز تبيع بالجرام تقدر تشرفنا فى المكتب سعر الجرام 35000 دولار للجرام يعني باختصار الميزان قدامك وانت ونصيبك الي حابب يكلمني خاص وانا جاهز فى نفس اليوم ".. منشورات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن أفرادها عن رغبتهم في بيع او شراء ما يعرف بـ عش الخفاش.

سعر العش

وتابع آخر عبر مجموعة إلكترونية لشراء عش الخفاش "ياجماعة عش الخفاش الجرام بتاعه بـ 80 الف دولار واقل عش انشاء الله يحوى 20 جرام يعنى ممكن اقل عش يعمل مليون و600 ألف دولار بالمصري 28 مليون و600 الف، وأنا شاري أي كمية".

أختبار الثوم

وتابع "لازم تصور فيديو اختبار الثوم، ولما تقرب التوم من العش لو العش اتحرك يبقي كدا تمام وتواصل معنا علي الخاص بس اهم حاجه اختبار الثوم وفيديو يثبت قبل التواصل".

ويوجد عش الخفاش في أماكن وجود الخفاش بالمناطق الجبلية والأماكن المهجورة المظلمة، حيث يقيم في الأماكن التي لا توجد بها حركة أو إضاءة أو ضوضاء تزعجه، وفي هذه الأماكن تقوم أنثى الخفاش ببناء العش والولادة.

وهم العلاج والسحر

وبحسب ما ورد عبر تجار عش الخفاش، فإن هناك مادة يفرزها الطائر الأسود ويخزّنها، تستخدم فى علاج الجلطات الدماغية، وتستخدم أيضًا في السحر والشعوذة وفتح قبور الفراعنة، وانه يحوي الزئبق الأحمر، وهو ما جعله هوس لدى محافظات الصعيد وبعض الدول العربية، حيث يبحثون عن الطائر وعشه فى المنازل القديمة والكهوف فى الجبال وفى وسط الأشجار.

وبحسب "عبد الحكيم عمّار"، أحد تجار عش الخفاش، فإن العش به مادة حمراء قاتمة "تستخدم للسحر والشعوذة ومنقبين عن الاثار لانها زئبق احمر، وتساعده على تحضير الجان وفتح المقابر الاثرية، وفي أطباء بيحتاجوها لعلاج الجلطات وامراض الدم ".

دراسة علمية

وكان باحثون استراليون قد أجروا مؤخرًا دراسة حول الإنزيمات التي يفرزها الخفاش و قارنوها مع أحد العقاقير الطبية التي تعطى لعلاج مرضى الجلطات وهو عقار “تي بي أي”، وتوصلوا إلى أن الأنزيم الذي يفرزه الخفاش والمسمى أنزيم "ديزمو بلاس"، أكثر فاعلية بمئات المرات من العقار التجاري المنتج، بالإضافة إلى أنه أكثر أمانًا إذ أنه لا يقتل خلايا المخ كما هو الحال في العقار التجاري، والذي من الممكن أن يتسبب بذلك.

"الخفاش مصاص الدماء عندما يعض ضحيته يفرز هذه المادة القوية المضادة للتجلط، حتى تستمر دماء الضحية في التدفق مما يتيح له التغذية".. حسب الدراسة.

صفحات إلكترونية عديدة "بيع عش الخفاش" "بيع وشراء عش الخفاش" وغيرها، يتداول الاعضاء صور لاماكن عش الخفاش واختبارات بالفيديو للتواصل ما بين البائع والمشتري.

وهم ونصب

وعلق الدكتور مصطفي متولي، طبيب بيطري، أن الخفاش يقيم العش من الطين ومادة لزجة ويكون معلقا باماكن مهجورة، ولا صحة لوجود الزئبق الاحمر، وما يوجد بداخل العش مخلفات الخفاش، ولا تعالج وتساعد علي الشفاء "البعض فاكر انها بترجع الشباب زي الزئبق الأحمر وكل دا وهم ونصب، ولا يعتبر أدوية طالما لم يستخدمه الأطباء، ويعتبر تلاعبا بعقول الشباب والباحثين عن الثراء".

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