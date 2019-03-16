موعد قرعة دور الـ 8 فى دورى أبطال افريقيا.. و3 فرق تنتظر الأهلي

انتهى اليوم دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بمباريات مثيرة كان ابرزها فوز الأهلي على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد.



وتأهل عن المجموعة الأولى الوداد المغربي وصن داونز الجنوب افريقي ،وبعدما وصل الثنائي الي 10 نقاط في رصيدهم، ومن المجموعة الثانية تأهل الترجي التونسي وحوريا كوناكري ،حيث الأول يملك 14 نقطة،والثاني 10 نقاط.



وفى المجموعة الثالثة تأهل مازيمبي الكونغولي بعدما حصد 11 نقطة،وبرفقته شباب قسنطنية بـ10 نقاط في رصيده،وفي الأخير بالمجموعة الرابعة تأهل الأهلي برصيد 10 نقاط،وسيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.



ومن المقرر ان تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الاربعاء المقبل ،وستكون القرعة لتحديد مباريات ربع النهائي إلى جانب نصف النهائي أيضا مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا.



وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.



وينتظر النادي الأهلي مواجهة أمام صن داونز أو حوريا أو شباب قسنطينة الجزائري، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.