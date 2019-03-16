ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

موعد قرعة دور الـ 8 فى دورى أبطال افريقيا.. و3 فرق تنتظر الأهلي

السبت 16/مارس/2019 - 09:20 م
الأهلي
الأهلي
نور عادل
انتهى اليوم دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بمباريات مثيرة كان ابرزها فوز الأهلي على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد.

وتأهل عن المجموعة الأولى الوداد المغربي وصن داونز الجنوب افريقي ،وبعدما وصل الثنائي الي 10 نقاط في رصيدهم، ومن المجموعة الثانية تأهل الترجي التونسي وحوريا كوناكري ،حيث الأول يملك 14 نقطة،والثاني 10 نقاط.

وفى المجموعة الثالثة تأهل مازيمبي الكونغولي بعدما حصد 11 نقطة،وبرفقته شباب قسنطنية بـ10 نقاط في رصيده،وفي الأخير بالمجموعة الرابعة تأهل الأهلي برصيد 10 نقاط،وسيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر ان تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الاربعاء المقبل ،وستكون القرعة لتحديد مباريات ربع النهائي إلى جانب نصف النهائي أيضا مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة أمام صن داونز أو حوريا أو شباب قسنطينة الجزائري، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

ترشيحاتنا

الأهلي يضرب شبيبة الساورة بثنائية مروان محسن في الشوط الأول.. فيديو

توفيق عكاشة يكشف دور أمير قطر في نقل الدواعش إلى الجزائر

تفاصيل جديدة حول الطلاسم والرموز المنقوشة على سلاح مرتكب حادث نيوزيلندا

توفيق عكاشة يكشف السبب الحقيقي لغزو صدام حسين للكويت

مانشستر سيتي يتأخر بهدفين أمام سوانزي خلال الشوط الأول في كأس الاتحاد

المصري ينتقم من حسام حسن بهدف رابع فى شباك سموحة من منتصف الملعب.. فيديو

بعد ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.. 7 معلومات لا تفوتك عن ستاد القاهرة الدولي

فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

توفيق عكاشة: هذا الرئيس سبب فرقة العرب خلال 40 سنة.. فيديو

مروان محسن: شكرًا للجمهور وهدفنا الفوز باللقب الإفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بأبطال أفريقيا.. بث مباشر

شاهد.. معركة شرسة بين ثعبان شديد السمية وأفعى ضخمة والوليمة فأر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

شاهد... مصطفي يونس مع براعم كرة القدم فى بني سويف

نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

فيديو

احم عينيك من الكمبيوتر.. طريقة تفعيل الوضع الليلي على جوجل كروم
تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو
شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد
أحمد موسى: مصر تتحرك قضائيا لجلب حق شهدائنا في نيوزيلندا
فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟