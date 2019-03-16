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حوادث

حبس مستريح استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين فى القليوبية

السبت 16/مارس/2019 - 10:54 م
أموال
أموال
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية بحبس مستريح جديد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المحمول وكروت الشحن.

كان العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة قد كشف عن ورود بلاغ من "محمد. أ. ع"، و"رضا. ع. ع"، و"أحمد. م. م"، و"محمد. ك. ب"، و"عاطف. ع. ا" بتضررهم من "حمدي. ي. س"، وذلك لتحصله منهم وآخرين على مبالغ مالية بإجمالي حوالي أربعة ملايين جنيه بزعم تشغيلها بنشاط تجاري متمثل في شراء وبيع كروت الشحن الخاصة بالهواتف الخلويه مقابل أرباح شهرية وتوقف المشكو في حقه عن سداد تلك الأرباح، ولدى مطالبتهم له برد المبالغ تهرب من السداد

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل عدم السداد لتعثره المفاجئ تحرر عن ذلك المحضر رقم 2790 إداري مركز الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق

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