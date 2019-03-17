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رياضة

لقطة رائعة من وليد آزارو تجاه مشجعي ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 12:11 ص
مشجعو الأهلي
مشجعو الأهلي
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد لحظة قيام وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي قبل المباراة شبيبة الساورة بالتوجه إلى مشجعي الفريق من ذوي الاحتياجات الخاصة لمصافحتهم وتقبيل رأسهم قبل اللقاء.

وافتتح الأهلي التهديف في تلك المباراة بهدف عكسي عن طريق مدافع شبيبة الساورة فاتح طالح بالدقيقة 30، وهدف ثان عن طريق مروان محسن بالدقيقة 45، وفي الختام هدف من نصيب حسين الشحات بالدقيقة 82.

وبهذا الفوز يتربع الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بأبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، وذلك بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مواجهتين، بينما يأتي بالمركز الثاني سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها، بينما في المركز الثالث يأتي شبيبة الساورة الجزائري برصيد 8 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

بالترتيب السابق يتأهل إلى دور الـ8 من البطولة الإفريقية الأهلي بصفته صاحب المركز الأول، وسيمبا التنزاني بصفته صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

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