انطلاق مارلوج 8 في الإسكندرية بحضور وزير النقل

تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 8"، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية– إحدى المنظمات المتخصصة التابعة ‏لجامعة الدول العربية – تحت عنوان "نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري –التوجهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ".



يحضر المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، كل من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة دينا الظاهر، مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري،عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.



ويتحدث في المؤتمر أكثر من 43 متحدثًا وخبيرًا في مجالات النقل البحري والموانئ والنقل واللوجيستيات من جامعات متخصصة وموانئ وشركات عربية ومؤسسات عالمية من 15 دولة هي "مصر، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، النرويج، كوستاريكا، الفلبين، سلوفينيا، بلجيكا، كوريا، الأردن، ألمانيا، ماليزيا، المملكة العربية السعودية".



تشارك في فعاليات "مارلوج8" 17 جامعة محلية وعربية ودولية تمثل 11دولة هي "مصر، النرويج، ايطاليا، الدانمارك، انجلترا، استراليا، سلوفينيا، ماليزيا، اليونان، اليابان، السعودية".



ويناقش المؤتمر 6 محاور هي مشروعات الاستثمار وأهمية محور قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية واعدة، وأحدث الإبداعات والابتكارات التكنولوجية في الموانئ، والاستثمار البيئي في المواني والمردود الاقتصادي، والعلاقة بين الاستثمار المستدام والتكامل بين المدينة والميناء، وأهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية المواني 2030، بالإضافة إلى الاستثمار بالموانئ وفقا لرؤية 2030.



ويصاحب المؤتمر المعرض الدولي السنوي للمعدات والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال خدمات الموانئ والنقل البحري ونظم المعلومات والحاسبات.



ويعتبر معرض المعدات والخدمات البحرية أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال النشاط البحري في مصر وعلى مستوى الدول العربية، ما يتيح الفرصة لعرض المستجدات في التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال صناعة النقل البحري والموانئ للشركات والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة.



ويهدف المؤتمر إلى جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والموانئ البحرية واللوجيستيات بما يصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من المتخصصين من هيئات الموانئ والشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.



ويعد "مارلوج" أحد المناسبات السنوية الفريدة لتجمع أكبر عدد من صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات والتوقعات ما يساعد في الاستجابة والتفاعل مع هذه المستجدات والمتغيرات بما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط.