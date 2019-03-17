طريقة سهلة لتحضير آيس كريم التفاح

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة مبتكرة لتحضير آيس كريم التفاح بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد وبأسهل الخطوات لعمل الآيس كريم.



المقادير:

التفاح 200 جرام سكر

60 جرام عصير تفاح

3 ملعقة كبيرة نشا

ربع ملعقة صغيرة ملح

20 جرام زبدة

100 جرام شرائح لوز

آيس كريم التفاح

1 كوب تفاح مجهز

300 جرام لبن

4 صفار بيض

50 جرام سكر بني

1 ملعقة صغيرة سكر بني

1 ملعقة صغيرة ملح

200 جرام كريمة مخفوقة



طريقة التحضير:

التفاح

* يضاف التفاح ويقلب للحصول على لون كراميل

* يذوب النشا مع عصير التفاح ويضاف للخليط ويقلب

* تضاف شرائح اللوز وتقلب ويترك ليبرد



الآيس كريم

* يسخن اللبن على النار

* يخفق صفار البيض مع السكر البني والفانيليا

* تضاف نصف كمية اللبن الساخن مع الخفق

* يصب في وعاء ويضاف التفاح المجهز مسبقا

* تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب برفق

* يبرد بالفريزر ليتماسك

* يزين بالتفاح المجهز مع اللوز ويقدم