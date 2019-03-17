ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة سهلة لتحضير آيس كريم التفاح

الأحد 17/مارس/2019 - 09:00 ص
آيس كريم التفاح
آيس كريم التفاح
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة مبتكرة لتحضير آيس كريم التفاح بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد وبأسهل الخطوات لعمل الآيس كريم.

المقادير:
التفاح 200 جرام سكر
60 جرام عصير تفاح
3 ملعقة كبيرة نشا
ربع ملعقة صغيرة ملح
20 جرام زبدة
100 جرام شرائح لوز
آيس كريم التفاح
1 كوب تفاح مجهز
300 جرام لبن
4 صفار بيض
50 جرام سكر بني
1 ملعقة صغيرة سكر بني
1 ملعقة صغيرة ملح
200 جرام كريمة مخفوقة

طريقة التحضير:
التفاح
* يضاف التفاح ويقلب للحصول على لون كراميل
* يذوب النشا مع عصير التفاح ويضاف للخليط ويقلب
* تضاف شرائح اللوز وتقلب ويترك ليبرد

الآيس كريم
* يسخن اللبن على النار
* يخفق صفار البيض مع السكر البني والفانيليا
* تضاف نصف كمية اللبن الساخن مع الخفق
* يصب في وعاء ويضاف التفاح المجهز مسبقا
* تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب برفق
* يبرد بالفريزر ليتماسك
* يزين بالتفاح المجهز مع اللوز ويقدم

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق مثير من عمرو أديب على فيديو ملك الماركتينج

غضب عارم في تونس بسبب زيادة عدد وفيات الرضع

تعطل قطار ركاب لمدة ساعة في سوهاج

السعوديون يدشنون حملة لطرد فنانة مغربية من المملكة

شخصية اليوم فى علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار

قرار عاجل من رئيسة وزراء نيوزيلندا بشأن الإرهابي الأسترالي

أمين الفتوى: يجوز ممارسة التمارين الرياضية على الموسيقى بشرط ..فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 17-3-2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2019

عمره تخطى الـ 100 عام.. عم عيد: السيسى هيعوض عبد الناصر ونفسى أقابله.. فيديو

خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرما.. بلدة السيدة هاجر وبيت آمون ومركز القبائل العربية.. صور

شاهد.. كلاكيت تاني مرة عرسان بالشرقية يشاركون في 100 مليون صحة بحضور المعازيم

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

فيديو

شاهد.. حوادث بالدائري ومدخل القاهرة بطريق السويس تؤثر على الحركة المرورية
تعرف على أهم جلسات اليوم الثاني من ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 17-3-2019

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟