طريقة سهلة لتحضير آيس كريم التفاح

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة مبتكرة لتحضير آيس كريم التفاح بمذاق لا يقاوم وبشكل جديد وبأسهل الخطوات لعمل الآيس كريم.
المقادير:
التفاح 200 جرام سكر
60 جرام عصير تفاح
3 ملعقة كبيرة نشا
ربع ملعقة صغيرة ملح
20 جرام زبدة
100 جرام شرائح لوز
آيس كريم التفاح
1 كوب تفاح مجهز
300 جرام لبن
4 صفار بيض
50 جرام سكر بني
1 ملعقة صغيرة سكر بني
1 ملعقة صغيرة ملح
200 جرام كريمة مخفوقة
طريقة التحضير:
التفاح
* يضاف التفاح ويقلب للحصول على لون كراميل
* يذوب النشا مع عصير التفاح ويضاف للخليط ويقلب
* تضاف شرائح اللوز وتقلب ويترك ليبرد
الآيس كريم
* يسخن اللبن على النار
* يخفق صفار البيض مع السكر البني والفانيليا
* تضاف نصف كمية اللبن الساخن مع الخفق
* يصب في وعاء ويضاف التفاح المجهز مسبقا
* تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب برفق
* يبرد بالفريزر ليتماسك
* يزين بالتفاح المجهز مع اللوز ويقدم
المقادير:
التفاح 200 جرام سكر
60 جرام عصير تفاح
3 ملعقة كبيرة نشا
ربع ملعقة صغيرة ملح
20 جرام زبدة
100 جرام شرائح لوز
آيس كريم التفاح
1 كوب تفاح مجهز
300 جرام لبن
4 صفار بيض
50 جرام سكر بني
1 ملعقة صغيرة سكر بني
1 ملعقة صغيرة ملح
200 جرام كريمة مخفوقة
طريقة التحضير:
التفاح
* يضاف التفاح ويقلب للحصول على لون كراميل
* يذوب النشا مع عصير التفاح ويضاف للخليط ويقلب
* تضاف شرائح اللوز وتقلب ويترك ليبرد
الآيس كريم
* يسخن اللبن على النار
* يخفق صفار البيض مع السكر البني والفانيليا
* تضاف نصف كمية اللبن الساخن مع الخفق
* يصب في وعاء ويضاف التفاح المجهز مسبقا
* تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب برفق
* يبرد بالفريزر ليتماسك
* يزين بالتفاح المجهز مع اللوز ويقدم