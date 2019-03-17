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فن

مطرب ديسباسيتو يزور مسجد الشيخ زايد بالإمارات

الأحد 17/مارس/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
نشر المطرب لويس فونسى صاحب الأغنية الشهيرة ديسباسيتو صورة من زيارته لمسجد الشيخ زايد في دولة الإمارات، وذلك عقب مشاركته تامر حسنى وحسين الجسمى فى فعاليات النسخة الـ 15 من دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا ضخمًا بمشاركة أكثر من 190 دولة و7500 رياضى، وتستمر فعاليات الدورة حتى 21 مارس الحالى.

ووصل عدد المشاهدات للأغنية الشهيرة إلى نحو 6 مليارات مشاهدة، وهو رقم لم يصل إليه أي فيديو على الموقع في تاريخه.

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