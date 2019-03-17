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أخبار العالم

مقتل اثنين من قادة الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بصعدة

الأحد 17/مارس/2019 - 02:54 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل قياديين اثنين من مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) اليوم السبت أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي في جبهة (مران) غربي محافظة صعدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين، ما أسفر عن مقتل القياديين في المليشيا الانقلابية "صالح الخوزري" و"حسين خلوفة" مع عدد من مجاميع المليشيا.

ولقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، أمس، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرقي محافظة صعدة.

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