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فن

حماقي يغني على كرسي في القطامية

الأحد 17/مارس/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
ظهر المطرب محمد حماقي في أولى حفلاته وهو يغني على كرسى داخل أحد فنادق القطامية، حيث خضع مؤخرا لجراحة وتركيب شريحة و6 مسامير، نتيجة تعرضه لكسر في قدمه.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا من الحضور مثل "نفسي أبقى جنبه، ما بلاش، قالوا عنك، يا ستار" وغيرها من الأغاني.

كان حماقى، طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "كل يوم من ده" والذى تضمن 20 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وحصد ردود فعل إيجابية.

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