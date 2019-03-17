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تعليم

وزير التعليم يقرر تغيير آلية وموعد استلام شريحة تابلت أولى ثانوي

الأحد 17/مارس/2019 - 07:03 ص
تابلت اولى ثانوي
تابلت اولى ثانوي
ياسمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرارا جديدا بشأن آلية توزيع شريحة تابلت أولى ثانوي، حيث قال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه من أجل التسهيل على أبنائنا الطلاب، فإن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس، وذلك تيسيرا علي الطلاب وذويهم.

وأضاف الوزير قائلا: إن عملية التوزيع ستتم غدا الاثنين داخل المدارس، بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأشار الوزير إلى أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصورة ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.

وأكد أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

وكان من المفترض وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها ، أن يتم البدء في تسليم الشريحة الخاصة بتابلت طلاب أولى ثانوي اعتبارًا من اليوم، الأحد، 17 مارس.

وأشارت الوزارة وقتها إلى أنه على الطالب الذي حصل على جهاز التابلت ، التوجه إلى أقرب منفذ بيع خاص بالشركة المصرية للاتصالات، لإنهاء إجراءات استلام الخط طبقًا لشروط الشركة وبدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

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