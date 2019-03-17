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محافظات

توقيع الكشف الطبي على مليون و214 ألف مواطن بالمنيا

الأحد 17/مارس/2019 - 05:01 م
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ مليون  و214 الف مواطن، منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال المبادرة اليوم بوحدة طب الاسرة بقرية نزلة العمودين بمركز سمالوط ، حيث أوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالًا من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين .

كلف المحافظ مسئولي الصحة بالمنيا بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضمانًا لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم ، مؤكدًا أن المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً ولمدة شهرين.

يذكر أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و 348 ألفا و560 مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.

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