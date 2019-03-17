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صبي البيض في أول تعليق له بعد اعتقاله: الإرهاب لا يمثل المسلمين

الأحد 17/مارس/2019 - 04:45 م
صبي البيض
صبي البيض
أحمد قاسم
دافع الشاب الأسترالي "ويل كونولي"، الشهير بـ"صبي البيض"، عن المسلمين، وذلك في أول تعليق له بعد اعتقاله على أثر كسر بيضة على رأس السيناتور العنصري "فريزر أنينج" بعد ظهر أمس، بينما كان يتحدث إلى وسائل الإعلام في اجتماع حاشد لمؤيديه اليمينيين المتطرفين في مورابين بملبورن.

وقال "كونولي"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "المسلمون ليسوا إرهابيين، وإن الإرهاب ليس له دين"، في حين أضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه: "لا تلقِ بيضة على سياسي، فقد تعرضتُ لهجوم من نحو 30 من مناصريه في نفس الوقت، وتلقيت درسًا خشنًا".

وقام السيناتور "أنينج" عن ولاية كوينزلاند بصفع الصبي مرتين، قبل أن ينقض مجموعة من مؤيدي السيناتور على كونولي ليطرحوه أرضًا.

وجاء تصرف المراهق كونولي نتيجة لاستيائه الشديد من تصريحات السيناتور أنينغ العنصرية، التي قام بنشرها وأدلى بها عقب الهجوم الإرهابي على مصلين في مسجد بكرايست تشرش النيوزيلندية، والذي راح ضحيته 50 شخصًا.

كان السيناتور "أنينج" في هجومه العنصري ضد المسلمين ألقى باللوم في الحادث الإرهابي المروع على زيادة الهجرة الإسلامية، وألقى باللوم على المسلمين، قائلا: "إن اللوم يقع عليهم".

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