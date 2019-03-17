رئيسا المفوضية الأفريقية والكاف في مطار القاهرة قبل المغادرة بعد ملتقى أسوان

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، موسى فَقِيه رئيس المفوضية الأفريقية وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وفرنسيس جوري مدير عام منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية قادمين من أسوان عقب المشاركة في ملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقد بأسوان تمهيدا للعودة إلي بلادهم، وكان في استقبالهم السفير اشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بالمفوضية لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.



وأكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.



وشدد على ضرورة العمل على تكثيف جهود الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على التنمية كغاية ووسيلة لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز مقدرات الدولة، مبديا في هذا الصدد الاستعداد لرعاية ذلك الطرح في ضوء تولي الرئيس موضوعات إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إطار الاتحاد الأفريقي.