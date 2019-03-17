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رياضة

ساديو ماني يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 04:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد هاني
تساوى ساديو ماني نجم ليفربول مع محمد صلاح زميله في الفريق في عدد الأهداف بعد هدفه أمام مضيفه فولهام، في اللقاء المقام في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " البريميرليج ".

جاء الهدف الأول عبر ساديو ماني بعد توغل لـ فيرمينو مررها للسنغالي الذي سددها قوية في شباك الحارس.

وبذلك الهدف تساوي ماني مع كل من صلاح و أوبامينج وهاري كين بـ 17 هدفا، على بعد هدف من صاحب الصادرة أجويرو بـ 18 هدفا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب العام برصيد 73 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي ، في حين يحتل فريق فولهام المركز التاسع عشر وقبل الأخير في سلم الترتيب برصيد 27 نقطة .

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