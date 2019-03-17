مجموعة الزمالك .. جورماهيا يتقدم على بترو أتليتيكو من ركلة جزاء .. فيديو

أحرز جاك تويسينجي الهدف الأول لفريقه جورماهيا فى شباك بترو أتليتكو الأنجولي، من عمر الشوط الثاني، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب نايروبي ستي ستاديوم فى الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.



وجاء هدف جورماهيا فى الدقيقة 59 عن طريق تويسينجي من ركلة جزاء.



وفي حالة انتهاء هذه المباراة بتلك النتيجة يتأهل جورماهيا ثاني مجموعة مع الزمالك لو استمرت النتيجة اللقاء بالتعادل السلبي.

