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فن

داليا البحيري تكشف عن دورها في مسلسل فلانتينو

الأحد 17/مارس/2019 - 07:49 م
داليا البحيرى والزعيم
داليا البحيرى والزعيم عادل إمام
سمر سعد
كشفت الفنانة داليا البحيري لـ "صدى البلد" عن دورها في مسلسل فلانتينو، موضحة أنها تجسد دور فتاة ريفية تدعى نورا وتعيش طوال عمرها في طنطا ثم تنتقل إلى المدينة وتتعرض لمواقف مختلفة.

يذكر أن المسلسل بطولة عادل امام ودلال عبد العزيز وإخراج رامي إمام.

يعتبر هذا التعاون الثاني بين داليا البحيري وعادل إمام بعد غياب ١٣عاما منذ مشاركتها مع الزعيم في فيلم "السفارة في العمارة".

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