الزمالك إلى ربع نهائى الكونفيدرالية .. بتعادل سلبي مع نصر حسين داي.. فيديو

تعادل فريق الزمالك سلبيا مع نصر حسين داي الجزائري وتأهل إلى دور الربع نهائى فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية.



ارتفع رصيد الفارس الأبيض الى 9 نقاط ويتصدر المجموعة فيما بلغ رصيد الفريق الجزائرى 8 نقاط واحتل المركز الثالث.



بدأ اللقاء بضغط من الفريق الجزائرى وسدد أحد لاعبيه كرة قوية تمر الى جوار مرمى محمود جنش حارس الزمالك فى الدقيقة الثانية وفرض لاعبو نصر حسين داي رقابة لصيقة على حميد أحداد.



اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة بالتزامن مع إغلاق المساحات في الخطوط الخلفية وأنقذ جنش فى الدقيقة السابعة مرماه من هدف محقق بعد تسديد مهاجم نصر حسين داي الكرة قوية من الجبهة اليمنى ويبعدها الى خارج منطقة الجزاء.



وشن الفريق الجزائري العديد من الهجمات عبر الجبهة اليمنى خلف عبدالله جمعة ما دفع جروس مدرب الزمالك إلى إصدار تعليمات للاعب حميد أحداد لمساعدته وتخفيف الضغط عن الخطوط الخلفية.



غابت الفاعلية الهجومية للفارس الأبيض حتى الدقيقة 12 ولم يظهر داخل منطقة جزاء الفريق الجزائرى سوى أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 الذي تعرض الى التسلل بعد تلقيه تمريرة عرضية.



ومنح حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب نصر حسين داي حسين العريبي بعد عرقلته لمهاجم الزمالك خالد بوطيب في الدقيقة 17 وسدد حميد أحداد الكرة برأسه قوية فى ظل غياب دفاعي داخل منطقة الجزاء لتمر الى جوار مرمى الحارس الجزائرى بالدقيقة 23 لتضيع فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم.



وشكل الثلاثي حمدي النقاز و حميد أحداد وخالد بوطيب إزعاجا على الخطوط الخلفية للفريق الجزائرى وأهدر فرجاني ساسي فرصة تسجيل هدف محقق فى الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها برأسه تمر الى جوار مرمى حارس نصر حسين داي.



ونجح جنش فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة في الدقيقة 41 بعدما مرر أحد لاعبى الفريق الجزائري كرة داخل منطقة الجزاء وتتحول إلى ضربة ركنية.



بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من جانب لاعبى نصر حسين داي وتصدت الدفاعات الزملكاوية للهجمات المتتالية على الخطوط الخلفية ومنح حكم اللقاء البطاقة الصفراء فى الدقيقة 59 للاعب الزمالك فرجاني ساسي نظرا لإعتراضه على احتساب ضربة حرة ضد الفارس الأبيض.



وسدد شمس الدين حراق كرة قوية من ضربة حرة فى الدقيقة 60 تمر الى جوار مرمى جنش وتضيع فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول للفريق الجزائرى وأهدر خالد بوطيب هدفا فى الدقيقة 71 بعد تلقيه تمريرة عرضية سددها برأسه تعلو عارضة الحارس الجزائرى.



ولجأ مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمود كهربا بديلا عن حميد أحداد فى الدقيقة 75 وشارك فى الضغط على دفاعات الفريق الجزائرى وأهدر محمود عبدالعزيز هدفا محققا فى الوقت بدل الضائع بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة.

