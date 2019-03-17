أول ظهور لـ أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد شائعة انفصالهما

ظهر كل من الفنان أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة لأول مرة بعد شائعة انفصالهما وذلك من خلال افتتاح معرض والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة.



يذكر أن الشائعات طالت الفنانة هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس تفيد بانفصالهما وإلغاء متابعتهما لبعضهما على حساباتهما الشخصية بموقع إنستجرام، وذلك منذ 10 أيام، الأمر الذى جعلهما ينشران بعض الصور التى تجمعهما من جديد على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



وتزوج أحمد فلوكس وهنا شحية، منذ أشهر قليلة، وانتقلا للعيش معًا في القصر الذي جهزه الأول ليكون عش الزوجية لهما بإحدى المناطق الراقية في مدينة الشيخ زايد.