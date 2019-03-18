وزير التعليم : شريحة أولى ثانوي لن تعمل إلا على التابلت المدرسي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أرسلت تعليمات واضحة للمديريات التعليمية، توصي بتقديم كافة التسهيلات لتيسير استلام شريحة تابلت اولى ثانوي ، مع توخي السرعة والمرونة في الإجراءات.



وشدد الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على أن استخدام هذه الشريحة يقتصر على المعلومات وليس المكالمات ، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدامه في أي جهاز سوى التابلت المدرسي الرسمي ، لأنه لا يسمح بالدخول على أي مواقع سوى المسموح بها على التابلت الدراسي نفسه.



وقال الوزير إن الوزارة تتقدم بخالص الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وكافة أجهزة الدولة التي ساهمت في انجاح هذه الخطوة الهامة على طريق تطوير التعليم المصري.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 5 خطوات لابد أن يتبعها طلاب أولى ثانوي ، للحصول على شريحة التابلت ، التي من المقرر أن يبدأ توزيعها بالمدارس ابتداء من اليوم الاثنين.



وتتمثل هذه الخطوات التي أعلنتها الوزارة فيما يلي:



* يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الإثنين 18 مارس 2019.



* يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.



* يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.



* تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام.



* توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجانًا عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهريًا.