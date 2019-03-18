التعليم العالي: نأمل في استثمار الشركات الخاصة للأبحاث العلمية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الباحثين لديهم مشكلة كبيرة في تمويل الاختراعات، مشيرا إلى وجود العديد من الخطوات التي يلجأ إليها الباحث، من أجل تنفيذ تلك الفكرة ،وتتواجد على أرض الواقع .



وأضاف خلال لقائه بالبث المشترك بين "دي إم سي، الحياة، إكسترا نيوز، اون إي"، أن العالم يقوم بالاستثمار في الأبحاث العلمية، التي تساعد على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، موضحا أن هناك بعض الشركات المتخصصة التي تقوم برعاية تلك الأفكار.



وأوضح أن هناك مصادر تمويل لمراعاة البحث العلمي داخل الدولة معلقا: "تحويل البحث إلى فكرة حقيقة على أرض الواقع هي الأهم في تنفيذ البحث"، معربا عن تمنياته أن تتواجد بعض الشركات الخاصة التي تقوم بالاستثمار في الأبحاث المصرية.

