رئيسة وزراء نيوزيلندا: الإجراءات الجديدة بشأن حمل السلاح ستعلن خلال 10 أيام

أعلنت الحكومة في نيوزيلندا أنها قررت فرض قيود أشد على حيازة السلاح ، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في البلاد .



وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم /الإثنين/ إن الإجراءات الجديدة بخصوص حيازة السلاح سيتم الإعلان عنها في غضون 10 أيام.



وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا قد تعهدت بتعديل القوانين الخاصة بحيازة السلاح في البلاد.



في سياق متصل، أفاد المحامي السابق لمنفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الأسترالي برينتون تارنت، بأنه قرر الدفاع عن نفسه في القضية ، نافيا المزاعم بأن تارنت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة.



ونقلت قناة ( سكاي نيوز) عن المحامي ريتشارد بيترز الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة قوله إن تارنت أشار إلى أنه لا يريد محاميا ويرغب في أن يمثل نفسه في القضية ، مؤكدا أن "الطريقة التي قدمها كانت عقلانية وتنبيء عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية".



يذكر أن الإرهابي الإسترالي تارنت البالغ من العمر 28 عاما قام بتنفيذ مذبحة مروعة على مسجد النور ومسجد لينوود في كرايست تشيرش الجمعة الماضية أسفرت عن مقتل 50 شخصا وجرح العشرات.

