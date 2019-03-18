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ديني

مختار جمعة عن دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الإنساني: قادرون على صياغة نظرية عصرية

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:36 ص
وزير الأوقاف يرحب
وزير الأوقاف يرحب بدعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الإنساني
أ ش أ
رحب الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الإنساني، وقال إن مصر قادرة ومؤهلة لصياغة نظرية إنسانية عصرية متفردة تنبثق من رحم ثقافتنا الإسلامية الراقية.

وأكد وزير الأوقاف - فى بيان له اليوم الاثنين - أن هذه النظرية تقوم على إنصاف الآخر، قبول التنوع والإيمان بالتعددية، حق الناس جميعا في الحياة الكريمة، احترام خصوصية الآخر الحضارية والثقافية، احترام عاداته وتقاليده، الإيمان بأن التنوع قوة وثراء، ونبذ كل ألوان العنف والكراهية والتطرف والإرهاب.

وأضاف أن تلك النظرية تؤكد أيضا احترام آدمية الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه أو لغته، تبني لغة الحوار والتواصل للقضاء على كل سبل الكراهية والصدام، التعاون من أجل نشر السلام العالمي، ترسيخ أسس العيش الإنساني الكريم المشترك، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للجميع.

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