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محافظات

منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم فخر التنمية الصناعية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:35 ص
منطقة كوم أوشيم الصناعية
منطقة كوم أوشيم الصناعية
نبيل أبو السعود
أنشئت المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بقرار من رئيس الوزراء عام 1996، وهي تقع على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، ومساحتها الحالية الإجمالية 1153 فدانا مقسمة إلى مرحلتين.

وتضم المنطقة الصناعية 282 مصنعا ، منها 182 مصنعا منتجا، والباقى تحت الانشاء صناعات متنوعة يتم تصدير 60% منها الى الخارج مثل الملابس والمخللات والمسامير والزيوت الطبيعية والسيراميك والأعشاب ، ومن أشهر الصناعات بها مجمع الكيماويات التابع للقوات المسلحة وينتج الأسمدة والأحماض والشبة اللازمة لمحطات مياه الشرب، و سيراميك الفراعنة وزيت سيلا، والمسامير والصناعات الغذائية والخشبية والمعدنية وايضا الطبية.وبما يوفر أكثر من 15000 فرصة عمل دائمة و80000 فرصة عمل مؤقتة.باستثمارات فاقت الـ 5 مليارات جنيه.

والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم تشهد حالة من النشاط والتطور خاصة فيما يتعلق بتيسير الخدمات للمستثمرين من خلال مركز خدمات المستثمرين والجارى حاليا إنشاؤه على مساحة 6000 م بالمرحلة الثانية بالمنطقة ولأول مرة فى تاريخ المحافظة والذى فى مرحلة التشطيبات النهائية ومنتظر افتتاحة خلال شهر مايو القادم حيث سيقدم كل ما يحتاجه المستثمر من خدمات وتراخيص ف مكان واحد مصمم على احدث طراز.

ويعمل على إدارة المنطقة الصناعية فريق عمل نشيط تحت أشراف المهندسة هناء عوض مدير عام المنطقة الصناعية من أجل النهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات الخاصة بمشاكل البنية التحتية وتعثر بعض المصانع من خلال خطط طموحة للعمل على تشغيل هذه المصانع، بالتنسيق مع الجهات المهتمة بالشأن الصناعي مثل التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وأيضا البنوك التى تقدم قروضا ميسرة بفائدة مخفضة للمعاونة فى تشغيل هذه المصانع.

ونجحت إدارة المنطقة فى خفض عدد المصانع المتعثرة من 39 مصنعا الى 22 مصنعا بعد اتخاذها إجراءات غير تقليدية للتشغيل كإيجار المصنع المتوقف او البيع لمستثمر جاد قادر على تشغيله.

وتقول المهندسة هناء عوض مدير عام المنطقة الصناعية، إن محافظة الفيوم نالت عدد 2 مجمع صناعي على مساحة 53 فدانا سيتم إضافتها للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم "توسعات"، وهذه المجمعات الصناعية تشمل مجمع صناعات الغزل والنسيج والآخر صناعات متنوعة بمساحات صغيرة ومتوسطة تخصص للشباب .
منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم فخر التنمية الصناعية
منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم فخر التنمية الصناعية
منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم فخر التنمية الصناعية
منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم فخر التنمية الصناعية
منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم فخر التنمية الصناعية

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