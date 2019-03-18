الكلية الفنية العسكرية تنظم المسابقة الأولى للهياكل المصنعة من المواد المركبة المتقدمة

نظمت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدورة التدريبية الأولى على تصميم وإنتاج المواد المركبة، والتي تعد ضمن فعاليات تنظيم المسابقة المحلية الأولى للهياكل المصنعة من المواد المركبة المتقدمة والتى من المقرر أن يتم عقدها خلال الفترة من 27/7/2019 إلى 1/8/2019.



شارك فى هذه الدورة التى إستمرت ١٠ أيام 20 جامعة من الجامعات المصرية بعدد 30 فريقًا، بإجمالى 194 طالبًا يتم خلالها العديد من الأنشطة التدريبية والمعملية من التدريب على حزم البرامج وإنتاج المواد المركبة ، وتهدف الدورة إلى تنمية المواهب والتكامل فى التعليم وتبادل الخبرات بين المشاركين وتعكس أهمية مجالات المواد المركبة.



وقام مدير الكلية الفنية العسكرية ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا و أعضاء هيئة التدريس من المراكز البحثية والجامعات المصرية المتخصصين فى مجال المواد المركبة بتفقد الطلاب أثناء تنفيذ الأنشطة التدريبية والعملية بالدورة للوقوف على المستوى العلمى للمشاركين.



كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والكلية الفنية العسكرية فى مجالات العمل البحثى المشترك وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الإختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة.



يأتي ذلك فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.