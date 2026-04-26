بمشاركة 25 دولة.. وزير الري يشهد ختام فعاليات "البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ختام فعاليات "البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة"، والذي شارك فيه أكثر من ٢٠٠ متدرب من ٢٥ دولة إفريقية، والذي نظمه "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" (PACWA).

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة لجميع المشاركين على إتمام البرنامج بنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في مسيرتهم المهنية، وتطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في دولهم، والمساهمة في دعم مؤسساتهم، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمياه، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما أكد أن هذا البرنامج يعكس إيمان مصر بأهمية تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة، ودعم العمل الإفريقي المشترك في مجال المياه، مشيرًا إلى أن مصر عملت بنجاح خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على خدمة قضايا المياه بالقارة الإفريقية، وتواصل مصر هذه الجهود خلال فترة رئاستها الحالية لمرفق المياه الإفريقي (AWF).

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد منصة هامة للتعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين المشاركين، الذين يمثلون كوادر متميزة في قطاع المياه بالدول الإفريقية، مؤكدًا أن المشاركين أصبحوا اليوم يشكلون شبكة قوية من “سفراء المياه الأفارقة” القادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

وأشار إلى تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والزيادة السكانية، وزيادة الطلب على الموارد المائية، مما يستدعي تعزيز جهود بناء قدرات الكوادر البشرية بالقارة الإفريقية.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، في ظل تزايد الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني ومتطلبات التنمية، وهو ما يدفع إلى تبني سياسات متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

جدير بالذكر أن البرنامج تناول عددًا من الموضوعات الهامة، مثل أخلاقيات المياه، والدبلوماسية المائية، وترشيد استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والإدارة الذكية للمياه، والقيادة والإدماج المجتمعي.