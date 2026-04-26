أعظم دعاء تقوله في صلاتك.. مستجاب ويغفر جميع ذنوبك
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|ترقبوها هنا
تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم في مصر.. رياح مثيرة للرمال تضرب القاهرة
من هو كول آلين؟.. تفاصيل مثيرة عن منفذ حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض
لا يجب أن يكون العنف الحل.. ردود فعل قادة العالم على محاولة اغتيال ترامب
أذكار الصباح .. ابدأ بها يومك تتنزل عليه الرحمة والبركات
غيابات مؤثرة تضرب ليفربول.. محمد صلاح خارج القمة أمام مانشستر يونايتد ومواجهات الحسم أمام تشيلسي وأستون فيلا
994 مشروعا بتريليون جنيه.. خبير اقتصادي في ذكرى تحريرها: ما تحقق في سيناء عبور جديد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات
واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمشاركة 25 دولة.. وزير الري يشهد ختام فعاليات "البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة

 شهد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ختام فعاليات "البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة"، والذي شارك فيه أكثر من ٢٠٠ متدرب من ٢٥ دولة إفريقية، والذي نظمه "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" (PACWA).

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة لجميع المشاركين على إتمام البرنامج بنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في مسيرتهم المهنية، وتطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في دولهم، والمساهمة في دعم مؤسساتهم، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للمياه، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما أكد  أن هذا البرنامج يعكس إيمان مصر بأهمية تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة، ودعم العمل الإفريقي المشترك في مجال المياه، مشيرًا إلى أن مصر عملت بنجاح خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على خدمة قضايا المياه بالقارة الإفريقية، وتواصل مصر هذه الجهود خلال فترة رئاستها الحالية لمرفق المياه الإفريقي (AWF).

وأشار  إلى أن هذا البرنامج يعد منصة هامة للتعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل بين المشاركين، الذين يمثلون كوادر متميزة في قطاع المياه بالدول الإفريقية، مؤكدًا أن المشاركين أصبحوا اليوم يشكلون شبكة قوية من “سفراء المياه الأفارقة” القادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

وأشار  إلى تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والزيادة السكانية، وزيادة الطلب على الموارد المائية، مما يستدعي تعزيز جهود بناء قدرات الكوادر البشرية بالقارة الإفريقية.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، في ظل تزايد الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني ومتطلبات التنمية، وهو ما يدفع إلى تبني سياسات متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

جدير بالذكر أن البرنامج تناول عددًا من الموضوعات الهامة، مثل أخلاقيات المياه، والدبلوماسية المائية، وترشيد استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والإدارة الذكية للمياه، والقيادة والإدماج المجتمعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

النجم علي الحجار

علي الحجار: طبقت تعليمات ضياء العوضي منذ 11 شهر وخفيت من حاجات كتير

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

صورة من الاجتماع

قرارات عاجلة من مجلس إدارة الأهلي خلال اجتماع اليوم.. ماذا حدث؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أرشيفية

تحذير إيراني شديد .. طهران تستعد لـ أكبر هجوم صاروخي في التاريخ ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

إطلالة بسيطة.. مي عمر تستعرض رشاقتها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

لوك كاجوال.. أسماء أبو اليزيد تستعرض حملها

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد