رئيس الوزراء: دراو أحد محاور التنمية على النيل بصعيد مصر

وضع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حجر الأساس لمحور "دراو" على النيل بأسوان، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عادل تركي، رئيس هيئة الطرق والكباري، واللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، وعدد من نواب المحافظة.



وأكد الدكتور على عبدالعال، بحسب بيان، أن حلم أهالي المنطقة يتحقق بوضع حجر أساس هذا المشروع، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بمحافظات الصعيد، عبر مشروعات قومية كبرى تحقق التنمية.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن محور دراو، هو أحد المحاور التنموية المهمة، التي تنفذها الحكومة حاليًا على النيل فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر تنفيذ محور يربط شرق النيل بغربه كل 50 كم، ولكن نحن حاليا ننفذ محورًا كل 25 كم، وهو ما يسهم فى تيسير حركة التنقل للمواطنين والبضائع، ويسرع بوتيرة التنمية شرق النيل وغربه.



وعقب وضع حجر الأساس، استمع رئيسا مجلسى النواب والوزراء إلى شرح حول المشروع، من اللواء عادل ترك، الذى أكد أن المحور يعتبر احدث المحاور التى يتم إقامتها على النيل بأسوان، حيث سيسهم فى ربط جنباته عرضيًا، ويمتد من الشرق الى الغرب، بداية من طريق القاهرة اسوان الزراعي الشرقي، وصولًا الى الطريق الصحراوي الغربي، عابرًا فوق مجرى نهر النيل ومارًا بالطريق الزراعي الغربي.



وأوضح اللواء عادل ترك أن المحور يبلغ طوله 18كم، بينما يصل عرض الكوبري فوق نهر النيل إلى 25م، وعرض باقي قطاعات المحور 21 م، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار و350 مليون جنيه، تشمل اعمال تنفيذ الكبارى والأعمال الصناعية واعمال الطرق والكهرباء وأعمال صرف المطر ومنظومة تأمين سلامة المرور.



وأشار إلى أن محور دراو يتكون من 10 اعمال صناعية ما بين كبارى وانفاق، فمسار المحور من الجهة الشرقية يبدأ بكوبري أعلى الطريق الزراعي الشرقي، مرورًا بكوبري أعلى مصرف الطويسة وكوبري آخر فوق ترعة دراو عبورًا فوق نهر النيل ومصرف دراو بكوبرى علوى، كما يشتمل على 4 منحدرات و2 سلم لخدمة الاهالى.



وقبل العبور غرب النيل يوجد كوبرى سطحى آخر فوق النيل لوجود جزيرة بمنتصف مجرى نهر النيل، انتقالًا إلى كوبرى فوق طريق أسفلتى ونفق يخدم الحركة الزراعية بالمنطقة هناك، وصولًا الى كوبري الطريق الزراعى الغربى وانتهاءً بكوبرى الطريق الصحراوى الغربى.



وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى أنه سيتم إنشاء محور دراو على النيل بشكل معلق "Suspended" باعتباره نظاما انشائيًا غير تقليدى ليمثل اضافة خبرة جديدة في مجال تشييد الكباري المعلقة في مصر، حيث أن هذا النظام الإنشائى يتيح الفرصة للبعد عن تنفيذ الخوازيق بمجرى نهر النيل بما تمثله من إعاقة للحركة الملاحية بمجرى نهر النيل وتشويه للمظهر الجمالي.



وبهذا النظام الانشائى المعلق يضيف محور دراو الى جمال النيل فى أسوان وللطبيعة الخلابة التي وهبها الله لهذه المنطقة تحفة هندسية توازى كوبرى أسوان المعلق، وتصبح أسوان أول محافظة بها كوبريان معلقان.