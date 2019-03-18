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رياضة

المقاصة يواجه الداخلية وديا غدا استعدادا لـ الجونة بالدوري الممتاز

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:11 م
جانب من تدريبات المقاصة
جانب من تدريبات المقاصة
عمرو الحلوانى
قرر طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية، عصر غدٍ الثلاثاء أمام فريق الداخلية، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المقاصة لمواجهة فريق الجونة ، بالجولة الـ 27 لمسابقة الدوري العام، والمقرر لها يوم الأحد 31 مارس الجاري.

وكشف وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي المقاصة، أن الجهاز الفني فضل استغلال فترة توقف الدوري، بسبب معسكر المنتخب الوطني.

وذكر "هويدي" أن طلعت يوسف وضع برنامجا تدريبيا تدريجيا خلال فترة توقف يتخلله بعض اللقاءات الودية، وذلك للحفاظ على فورمة اللاعبين وجاهزيتهم لاستئناف الدوري للحفاظ على مسيرة المقاصة في طل المنافسة الصعبة بالمربع الذهبي.

وأوضح أن مباراة الداخلية الودية، فرصة لتجهيز اللاعبين البدلاء والغائبين عن المشاركة في اللقاءات الماضية، والحفاظ على الفورمة البدنية للاعبين الأساسيين.

ويحتل فريق المقاصة المركز الخامس في الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

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