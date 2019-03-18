ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيسا جامعتي بني سويف والنهضة يبحثان سبل التعاون العلمي والتنموي

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:33 م
رئيسا جامعتي بني
رئيسا جامعتي بني سويف والنهضة
محمد عبد الحليم
زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، جامعة النهضة إحدي الجامعات الخاصة بالمحافظة لبحث سبل التعاون العلمي والتنموي بين الجانبين، وكان فى استقباله الدكتور حسام الملاح رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقدم الدكتور منصور حسن خلال اللقاء، الشكر لجامعة النهضة على مشاركتها الفعالة في العديد من الأنشطة التي تنظمها جامعة بني سويف، وكان آخرها مشاركتها فى تنظيم البطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين، وأكد رئيس الجامعة أهمية دعم الروابط والتعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة لدعم جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

ترشيحاتنا

كلب يعض ممثلا تركيا شهيرا.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أهالي أسوان خلال جولة معبد فيلة

شاهد.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا

عملية زرع شعر تنهي حياة رجل

السيسي يتجول في معبد فيله مع الشباب العربي والأفريقي.. صور

منجد أفرنجي.. أميرة البحيرة ترفع شعار الشغل مش عيب.. صور

شاهد .. دينا من أمام المسجد النبوي الشريف

رحلة عطاء الأم المثالية الأولى..سعدية تبرعت بكليتها لإنقاذ ابنها من الموت

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم..فيديو

كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية تطلق صاروخا روسيا موجها مضادا للطائرات بالخطأ

كوب عصير سبب شهرته.. حكاية سلسبيل أسوان ورئيس الوزراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رئيسا النواب والوزراء يستقلان عبارة نيلية أثناء وضع حجر أساس محور وكوبرى دراو الجديد.. صور

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

السيسي يتجول في معبد فيله مع الشباب العربي والأفريقي.. صور

فيديو

فيديوجراف| امرأة بـ7 أرواح.. نجت من هجمات 11 سبتمبر وتفجير مانشستر..و تواجه قاتلا آخر
شاهد.. نيوزيلنديون يؤدون رقصة الحرب حدادا على ضحايا كرايست شيرش
شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أهالي أسوان خلال جولة معبد فيلة
5 خطوات أساسية للتعافي السريع بعد الجراحة .. فيديو
فيديوجراف.. أبرز رسائل الرئيس السيسي في ملتقى الشباب العربي الأفريقي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟