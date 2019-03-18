رئيسا جامعتي بني سويف والنهضة يبحثان سبل التعاون العلمي والتنموي

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، جامعة النهضة إحدي الجامعات الخاصة بالمحافظة لبحث سبل التعاون العلمي والتنموي بين الجانبين، وكان فى استقباله الدكتور حسام الملاح رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وقدم الدكتور منصور حسن خلال اللقاء، الشكر لجامعة النهضة على مشاركتها الفعالة في العديد من الأنشطة التي تنظمها جامعة بني سويف، وكان آخرها مشاركتها فى تنظيم البطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين، وأكد رئيس الجامعة أهمية دعم الروابط والتعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة لدعم جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.