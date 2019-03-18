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فن

حمادة هلال يحصد 11 مليون مشاهدة بـ أشرب شاي

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:23 م
صدى البلد
شيرى نبيل
خطى كليب أغنية «اشرب شاى» للنجم حمادة هلال، حاجز الـ 11 ملايين مشاهدة بعد طرحها في 4 فبراير عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ حقق حتى الآن 11 ملايين مشاهدة.

الأغنية من إخراج أحمد أشرف، وتعد التعاون الأول بين حمادة هلال والثنائي أوكا وأورتيجا، من كلمات وتوزيع موسيقي لأوكا وألحان أورتيجا، وتم تسجيلها قبل تصوير الأغنية بأسبوعين.

من ناحية أخرى يواصل حمادة تصوير مسلسل "ابن أصول" ويشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى وإخراج محمد بكير.

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