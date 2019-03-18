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محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح منشآت خدمية في مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة .. صور

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:12 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي معرض المنتجات والمشغولات اليدوية الذي أقامته سيدات البدو تحت إشراف اميمة ابراهيم مدير مركز تمكين المرأة لعرض منتجاتهم داخل شركة بترول بلاعيم في مدينة أبورديس كنوع من تسويق منتجاتهم على نطاق اكبر، حيث شملت المنتجات الأزياء البدوية للرجال والسيداتـ، وأعمال الخرز والإكسسوارات الحريمي.

وافتتح المحافظ خلال جولته في أبورديس ميدان " تحيا مصر " الذي أقيم ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة بتكلفة مليون جنيه، كما افتتح الشاطئ العام بعد تطويره بمشاركة جمعيات المجتمع المدني ويضم الشاطئ كافيتريا وحمامات و4 ابراج مراقبة وبرجولات وبحيرة مائية علي الشاطيء بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ في مدينة أبوزنيمة، أعمال احلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي في الحي الأول بالمدينة ورصف طرق داخلية بطول 2 كيلومتر بتكلفة مليون جنيه ثم قام المحافظ بتسليم عقود 5 وحدات سكنية لمستحقيهم.

وأمر المحافظ خلال جولته بمنح معاقين كرسي متحرك ودراجة بخارية على أن يتم استلامهم خلال احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء الشهر المقبل.
محافظ جنوب سيناء يفتتح منشآت خدمية في مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة .. صور
محافظ جنوب سيناء يفتتح منشآت خدمية في مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة .. صور
محافظ جنوب سيناء يفتتح منشآت خدمية في مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة .. صور
محافظ جنوب سيناء يفتتح منشآت خدمية في مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة .. صور

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