زياد وائل صاحب الـ3 ملايين مشاهدة بـ طاير يا هوى.. رفض في ذا فويس كيدز.. وخطف قلب نجوى كرم بـ جوت تالنت

حققت فيديو أغنية "طاير يا هوى" التي أداها الطفل المصرى زياد وائل، خلال برنامج المسابقات "آرابز جوت تالنت" ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة، وذلك في أقل من يومين.



وحاز "زياد" على إعجاب اللجنة التى تتكون من أحمد حلمى وعلى جابر ونجوى كرم، حيث مدحوه بعدد من الكلمات، وأصروا على تأهيله للعروض المباشرة.



وتلك المرة، ليست هي الاولى التى يشارك فيها "زياد وائل" بإحدى برامج المسابقات، حيث سبق أن شارك فى برنامج "ذا فويس كيدز"، وأدى نفس الاغنية، إلا أن لجنة التحكيم رفضته.