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أحمد موسى: المقاطعة سببت مشاكل ضخمة لـ قطر.. وانتظروا الضربة الكبرى.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:42 م
أحمد موسي
أحمد موسي
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاطعة العربية سببت مشاكل ضخمة لدويلة قطر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «السفن في دويلة قطر تعطلت وصدأت من البقاء في الميناء دون عمل».

وتابع: «المقاطعة العربية عملت عندها مشاكل ضخمة، وكأس العالم هيكون الضربة الكبيرة لها».

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