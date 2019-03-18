أحمد موسى: المقاطعة سببت مشاكل ضخمة لـ قطر.. وانتظروا الضربة الكبرى.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاطعة العربية سببت مشاكل ضخمة لدويلة قطر.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «السفن في دويلة قطر تعطلت وصدأت من البقاء في الميناء دون عمل».



وتابع: «المقاطعة العربية عملت عندها مشاكل ضخمة، وكأس العالم هيكون الضربة الكبيرة لها».

